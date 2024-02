Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf Grund Alkohol im Straßenverkehr

Güstrow (ots)

Am Mittwoch, den 21. Februar 2024 um 22:57 Uhr ereignete sich auf der L17 am Ortseingang Zehna ein Verkehrsunfall, bei dem ein mit vier Personen besetztes Auto aus Richtung Lohmen kommend nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich in der Folge mehrfach überschlug. Der 18-jährige iranische Fahrzeugführer wurde dabei schwerverletzt. Seine irakisch und honduranischen Mitfahrer wurden ebenfalls verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholwert von 1,78 Promille gemessen. Das Fahrzeug trug einen wirtschaftlichen Totalschaden davon und musste abgeschleppt werden. Es wurden Ermittlungsverfahren auf Grund des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. gefertigt: Felix Schulz Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Güstrow verantwortlich: Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

