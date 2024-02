POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Vollsperrung der BAB 20

Rostock (ots) - Am 14.02.2024 um 17:32 Uhr kam es in Dierkow am Straßenbahnhaltepunkt Lorenzstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Die Straßenbahn der Linie 4 war in Richtung Dierkower Kreuz unterwegs, als ein 60jähriger Fußgänger aus Richtung Gutenbergstraße kommend kurz vor der Haltestelle Lorenzstraße an einem ...

mehr