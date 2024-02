Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kontrolle zweier Busse auf dem Parkplatz Pröbbower See an der BAB 14 nach unangemeldeten Versammlungen

Rostock (ots)

Am Samstag, den 17.02.2024, kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock zu mehreren unangemeldeten Versammlungen von etwa 60 Personen aus verschiedenen Städten in Mecklenburg-Vorpommern, die mit zwei Reisebussen unterwegs waren. Aufgrund mehrfacher Verstöße gegen das Versammlungsgesetz bei Satow, in Güstrow und in Schwerin, wurden die Busse und deren Insassen gegen 17:30 Uhr auf dem Autobahnrastplatz Pröbbower See, an der BAB 14, von Beamten des Landesbereitschaftspolizeiamtes kontrolliert. Aufgrund der einsetzenden Dämmerung konnte der Parkplatz mit Hilfe eines Wasserwerfers, der sich auf dem Weg von Rostock nach Schwerin befand, ausgeleuchtet werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten in einem Bus Schutzbewaffnungen (Zahnschutz), Bewaffnungen (Messer, Teleskopschlagstöcke, Quarzsandhandschuhe Reizstoffsprühgeräte) sowie Vermummungsgegenstände sicher. Nach Beendigung der Kontrolle setzten beide Busse mit Insassen ihren Weg nach Rostock und Greifswald fort. Die Ermittlungen zu den Verstößen gegen das Versammlungsgesetz sowie zu möglichen weiteren strafbaren Handlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Schwerin. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

