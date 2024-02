POL-HRO: Alleinunfall unter Drogeneinfluss auf der L11 zwischen Lohmen und Klein Upahl

Rostock (ots) - Am kommenden Mittwoch, 14.02.2024, wird ein Fall der Rostocker Polizei in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt. Kriminalhauptkommissar Thomas Paasch wird über einen Fall von schwerer Körperverletzung berichten, der sich am Freitag, 29.07.2022, im Rostocker Stadtteil Lütten Klein ereignet hat. Ein 51-jähriger Mann wurde gegen 18:30 Uhr in der Binzer Straße mit schweren ...

mehr