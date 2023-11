Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen/Oberlangen/Spelle - Einbrüche in Pkw

Lathen/Oberlangen/Spelle (ots)

Zwischen Montag und Dienstag kam es zu diversen Einbrüchen in Pkw. Unbekannte Täter brachen in Lathen in der Oldenburger Straße, Heideweg, Birkenweg, Neue Lande sowie in der Kanalstraße jeweils in einen Pkw ein, indem sie eine Scheibe beschädigten. Auch in Spelle an der Höltingstraße sowie in Oberlangen in der Waldstraße, Nesken Grund und der Hermann-Wöste-Straße brachen unbekannte Täter in diverse Pkw ein. Unter anderem entwendeten sie Bargeld und Kleidung. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 bzw. mit der Polizeidienststelle in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

