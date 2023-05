Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: weitere Einbruchsversuche in Apolda

Apolda (ots)

Im Zeitraum vom 08.05.2023 frühmorgens bis zum 09.05.2023 frühmorgens fanden wieder weitere Einbruchsversuche in Reihenhäuser in der Niederroßlaer Straße, Heidenberg, Schillerstraße, Mehring-Straße und in der Rudi-Moser-Straße in Apolda statt. Unbekannte versuchten die Hauseingangstüren aufzuhebeln. Diese hielten glücklicherweise stand, so dass niemand in die Häuser gelangte. Es wurden jeweils die Hauseingangstüren des Hauses durch die Einbrecher beschädigt, weshalb teilweise erhebliche Schäden entstanden. In der Nacht erhielt die Polizei in Apolda Hinweise zu 2-männlichen Personen, welche jedoch vor dem Eintreffen der Beamten in Richtung Innenstadt, An der Schule, flüchteten. Die Polizei bittet die Bevölkerung wachsam zu sein und verdächtige Situationen direkt bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541- 0).

