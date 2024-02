POL-HRO: Autofahrer kollidiert nach Verkehrsunfall Wild frontal mit Leitplanke

Rostock (ots) - Am Morgen des 18.02.2024 meldete gegen 05:00 Uhr eine Zeugin per Notruf einen brennenden Pkw in der Berringerstr. im Rostocker Stadtteil Dierkow. Die an den Brandort eilenden Polizeibeamten stellten einen im Heckbereich brennenden VW Multivan fest. Durch die Berufsfeuerwehr der Hansestadt Rostock wurde der Brand gelöscht. Zwei neben dem Multivan parkende Pkw wurden ebenfalls teilweise stark beschädigt. ...

