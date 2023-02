Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (246) Messerangriff in der U-Bahn

Fürth (ots)

Am Dienstagabend (21.02.2023) kam es in einer Fürther U-Bahnstation zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in der ein Beteiligter mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen wurde. Der Täter konnte festgenommen werden.

Gegen 21:40 Uhr gerieten ein 14-jähriger und ein 23-jähriger Mann in der U-Bahnstation Klinikum in einen Streit. Aus der zunächst verbalen entwickelte sich in der Folge eine körperliche Auseinandersetzung, bei der beide Streitenden jeweils ein Messer zogen.

In einem U-Bahnwagon stach der 14-Jährige schließlich einmal in den linken Oberschenkel des 23 Jahre alten Mannes. Der Täter floh daraufhin an der nächsten Haltestelle aus dem Wagon, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Nachdem ein Atemalkoholtest beim 14-Jährigen einen Wert von über einem Promille ergab, wurde eine Blutentnahme mit ihm durchgeführt.

Den Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der 23-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, seine Verletzungen sind jedoch nicht lebensgefährlich.

