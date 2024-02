Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen zwei Fahrzeuge in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Nachdem in den frühen Morgenstunden des gestrigen Montags (26.02.) in Schwerin zwei PKW Mercedes entwendet wurden, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem sogenannten Keyless-Go-Diebstahl aus.

Gegen 06:30 Uhr informierte der 47-jährige Geschädigte die Schweriner Polizei, nachdem er festgestellt hat, dass sein schwarzer Mercedes (E-Klasse) gestohlen wurde. Das Fahrzeug habe der Geschädigte am Vorabend auf seinem Grundstück im Habichtweg im Stadtteil Neumühle abgestellt. Von dort sei es in der Zeit von circa 03:00 bis 04:00 Uhr durch unbekannte Täter entwendet worden.

Nur kurze Zeit später wurde im benachbarten Stadtteil Lankow ein weißer Mercedes (C-Klasse), der auf einem Privatgrundstück in der Barther Straße abgestellt war, durch unbekannte Täter entwendet.

Der entstandene Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge verfügen über ein Keyless-Go-System.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Barther Straße sowie des Habichtweges Beobachtungen, die für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnten, gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Handlungsempfehlungen der Polizei: Wie können Sie Fahrzeuge, die mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet sind, schützen?

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (Aluminiumhüllen) abzuschirmen. - Machen Sie den Selbsttest! Nur wenn das Auto nicht öffnet,

selbst wenn man den "abgeschirmten" Schlüssel neben die Tür hält, haben Diebe keine Chance.

- Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihren Wagen der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Alternativen es speziell für Ihr Auto gibt. - Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs darauf, ob sich Personen in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Es könnte sich um professionelle Autodiebe handeln, die das Signal Ihres Schlüssels per Funkwellenverlängerung auffangen und sich so Zugang zu Ihrem Auto verschaffen. - Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft direkt die Polizei unter dem Notruf 110 an.

Weitere Information unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-autodiebe-schluessellose-systeme-sicher-verwenden/

Jessica Lerke

Pressestelle der Polizeiinspektion Wismar

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell