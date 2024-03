Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlung am 02.03.2024 in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Für den heutigen Samstag wurde in der Grevesmühlener Innenstadt eine Versammlung zum Thema: "Für Toleranz und Vielfalt - unser Grundgesetz ist unantastbar!" angemeldet. Die in der Spitze 380 Teilnehmenden starteten um 14:00 Uhr am Bahnhof mit einer Kundgebung. Die Aufzugsstrecke führte weiterhin durch das Stadtgebiet Grevesmühlen. Am Marktplatz wurde eine Zwischenkundgebung mit mehreren Redebeiträgen gehalten. Die Versammlung endete gegen 16:35 Uhr wieder am Ausgangspunkt. Vor dem Rathaus in Grevesmühlen fand zeitgleich eine zweite angemeldete Versammlung zum Thema "Art-meets-Demo - Tor der Demokratie - ohne Ideologie" statt. Diese begann gegen 14:00 Uhr und endete gegen 16:30 Uhr. An dieser Versammlung nahmen in der Spitze 15 Personen teil. Beide Versammlungen verliefen friedlich. Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit eigenen und unterstützenden Kräften aus dem Bereich des Polizeipräsidium Rostock. Im Bereich des Bahnhofes Grevesmühlen wurde die Polizeiinspektion Wismar durch Kräfte der Bundespolizei unterstützt. gefertigt durch: Torsten Harms Polizeihauptkommissar Polizeiinspektion Wismar verantwortlich: Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

