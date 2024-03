POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Toitenwinkel

Güstrow (ots) - Zu einem tätlichen Angriff auf einen Busfahrer des ÖPNV kam es am heutigen Mittwoch, 28.02.2024, in Güstrow. Nach bisherigen Erkenntnissen bestieg der unbekannte Tatverdächtige gegen 16:30 Uhr einen öffentlichen Bus des Nahverkehrs im Bereich der Leibnitzstraße in Güstrow. Bereits beim Betreten hat dieser lautstark gestört und in der weiteren Folge den 47-jährigen Busfahrer iranischer ...

mehr