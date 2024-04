Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Villingen-Schwenningen (Villingen-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall in der Berliner Straße

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstag ist es an der Einmündung der Straße "Außenring Villingen" und der Kreisstraße 5709 bei Nordstetten zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten gekommen. Eine 29-jährige VW Polo-Fahrerin bog von der K 5709 nach links in den Außenring ein. Eine ihr entgegenkommende 21-jährige VW Golf Fahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Beim Zusammenstoß erlitt die Fahrerin des VW Polo schwere, ihre Unfallgegnerin leichte Verletzungen. Ein im VW Polo mitfahrendes Kind zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Beide Autos holte ein Abschleppdienst an der Unfallstelle ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell