POL-OG: Offenburg, B33 - Bundesstraße nach schwerem Unfall gesperrt - 1. Nachtragsmeldung-

Die mutmaßliche Falschfahrerin und Unfallverursacherin ist noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlegen und verstorben. Der VW-Lenker des zweiten beteiligten Fahrzeugs dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt worden sein. Der Unfall ereignete sich auf der B33 in Fahrtrichtung Offenburg. Die nun Verstorbene war dort in Fahrtrichtung Kinzigtal unterwegs. Die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Kinzigtal ist derzeit noch gesperrt; die rechte Fahrspur ist frei befahrbar. Für die Unfallaufnahme wird seitens der Polizei eine Drohne eingesetzt.

Erstmeldung vom 15.02.2024, 11:12 Uhr

Offenburg, B33 - Bundesstraße nach schwerem Unfall gesperrt

Nach einer schweren Frontalkollision am Donnerstagvormittag auf der B33 unweit des Übergangs auf die B3, ist die B33 derzeit komplett gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es kurz nach 10:30 Uhr im Zusammenhang mit einem Falschfahrer zu der folgenschweren Kollision gekommen sein. Aktuell wird von mehreren Verletzten ausgegangen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei sind vor Ort. Im Moment werden Umleitungen eingerichtet.

