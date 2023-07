POL-LWL: Mann hantierte mit Softairwaffe

Zarrentin / Stolpe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter ist am Mittwochvormittag auf der BAB 24 bei Zarrentin ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer des Transporters auf regennasser Fahrbahn einen LKW überholen wollen, als er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Kleintransporter prallte in weiterer Folge gegen ...

mehr