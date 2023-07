Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gestohlenes Smartphone auf Polizeidienststelle geortet - Diebstahl auf Airbeat One-Gelände aufgeklärt

Ludwigslust/ Neustadt-Glewe (ots)

Die Eigentümerin eines auf dem Musikfestival Airbeat One gestohlenen iPhones hat ihr Mobiltelefon nach der Tat jetzt mit einer speziellen App direkt bei den Ermittlern im Kriminalkommissariat Ludwigslust orten können. Und das aus gutem Grund: Dort werden nämlich momentan Ermittlungen gegen einen 28-Jährigen geführt, dem das geortete sowie ein weiteres Smartphone bei einer Durchsuchung am frühen Samstagmorgen auf dem Festivalgelände abgenommen wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits vermutet, dass die Mobiltelefone aus Diebstahlshandlungen stammen könnten. Sie konnten zu diesem Zeitpunkt allerdings den rechtmäßigen Besitzern noch nicht zugeordnet werden. Deshalb sind die Mobilgeräte in der Ludwigsluster Polizeidienststelle zunächst sichergestellt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der 28-Jährige zwei jungen Festivalteilnehmerinnen während der Veranstaltung unbemerkt jeweils das iPhone gestohlen hatte. Ans Licht kam der Vorfall, als der in Schwerin wohnhafte Tunesier später dem Sicherheitsdienst als Unberechtigter auf dem Airbeat-Gelände aufgefallen war. Der 28-Jährige besaß keine Eintrittskarte und befand sich somit illegal auf dem Festivalgelände. Zudem soll er dort Beschädigungen begangen und sich widersetzt haben. Die Ordner riefen daraufhin die Polizei hinzu, die den Eindringling durchsuchte und dabei auf die beiden Smartphones stieß, die dem Mann nicht gehörten und der dazu auch keine Angaben machte. Am Montag meldete sich dann eines der beiden Diebstahlsopfer - eine 20-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen - die ihr Gerät in der Ludwigsluster Polizeidienststelle geortet hat. Auch zur Identität der Eigentümerin des zweiten Smartphones liegen der Polizei bereits konkrete Anhaltspunkte vor. Gegen den 28-jährigen Beschuldigten ist Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls erstattet worden.

