Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auffahrunfall

Rastatt (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am späten Mittwochabend in der Ottersdorfer Straße. Gegen 23:15 Uhr wollte ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer von der Ottersdorfer Straße nach rechts in die Oberwaldstraße abbiegen. Aufgrund des Verkehrs auf der Oberwaldstraße kam er auf dem Abbiegestreifen zum Stehen. Da er das vor ihm wartende Auto offenbar zu spät erkannte fuhr ein nachfolgender 52-jähriger Mercedes-Fahrer auf den vor ihm stehenden Mercedes auf. Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

/ng

