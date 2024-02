Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Abbiegeunfall

Kappel-Grafenhausen (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der L103 führte in den frühen Donnerstagmorgenstunden zu einem Leichtverletzten. Ein 54-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 4:30 Uhr die L103 in Richtung Ettenheim und wollte nach links auf die A5 abbiegen. Hierbei dürfte er wohl die Entfernung eines entgegenkommenden LKW-Fahrers unterschätzt haben, wodurch es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Durch den Zusammenstoß wurde der 54-Jährige leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

/ha

