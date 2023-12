LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - In der Zeit von Freitag, 12.00 Uhr, bis Samstag, 11.30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein gelb-schwarzes Kleinkraftrad der Marke Yamaha von einer Parkfläche in der Hauptstraße. Das Kraftrad hat einen Wert von ca. 1000,- EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen (Bezugsnummer 0321547/2023). (mb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

