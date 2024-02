POL-OG: Achern, B3 - Zeugen zu Unfall gesucht

Offenburg (ots) - Beamten des Polizeireviers Offenburg wurde am Dienstagabend der Diebstahl zweier Schlüsselbunde und eines Geldbeutels zur Anzeige gebracht. Ein 37-Jähriger befand sich zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr im Kabinentrakt eines Stadions in der Badstraße. In diesem Zeitraum entwendete ein bislang Unbekannter wohl zunächst den in der Tür zum Kabinentrakt steckenden Schlüsselbund, an welchem auch der ...

mehr