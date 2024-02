Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Geldbeutel und Schlüssel entwendet

Offenburg (ots)

Beamten des Polizeireviers Offenburg wurde am Dienstagabend der Diebstahl zweier Schlüsselbunde und eines Geldbeutels zur Anzeige gebracht. Ein 37-Jähriger befand sich zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr im Kabinentrakt eines Stadions in der Badstraße. In diesem Zeitraum entwendete ein bislang Unbekannter wohl zunächst den in der Tür zum Kabinentrakt steckenden Schlüsselbund, an welchem auch der Autoschlüssel angebracht war. Anschließend wurde ein weiterer Schlüsselbund sowie der Geldbeutel aus dem Audi des Geschädigten, welcher auf dem Parkplatz des Stadions geparkt war, entwendet. In dem Geldbeutel befanden sich neben einem Ausweisdokument und einem Führerschein auch eine EC-Karte, zwei Kreditkarten und Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen werden durch die Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 21-2200 entgegengenommen.

Unsere Präventionstipps:-

- Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Geldbeutel, Handy, Laptop) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Zudem sind solche Gegenstände meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. -Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Haustürschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. -Lassen Sie ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück. Entfernen Sie auch Die Halterung des Geräts. -Lassen Sie keine Wertsachen in Umkleiden von Sportstätten zurück. /ha

