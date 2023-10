Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unfälle mit leicht verletzter Person und höheren Sachschäden

Schwerin (ots)

Die Beamten des Polizeihauptrevieres haben gestern Nachmittag drei Unfälle aufnehmen müssen, bei denen es zu verletzten Personen oder höheren Sachschäden gekommen ist. In einem Fall war der Verursacher stark alkoholisiert.

In Wüstmark kam es gegen 12:30 Uhr beim Abbiegen zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeugführerinnen kollidierten an der Einmündung Rudolf-Diesel-Straße / Nikolaus-Otto-Straße mit ihren Autos, die in Folge dessen nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000EUR. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen nach ist ein Vorfahrtsfehler einer 51-jährigen Schwerinerin ursächlich für den Zusammenstoß.

Gegen 16:30 Uhr löste sich ein Bootstrailer von einem Transporter in der Ludwigsluster Chaussee. Der Anhänger rollte in weiterer Folge in einen am Straßenrand parkenden PKW. Auf dem Gespann befand sich zum Unfallzeitpunkt kein Boot. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000EUR geschätzt. Der 41-jährige Fahrer des Transporters muss sich nun für die unzureichende Sicherung des Bootstrailers in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Stark alkoholisiert verursachte ein 55-jähriger Ukrainer gegen 17:50 Uhr einen Unfall beim Einparken. Nach dem Zusammenstoß kam der Fahrer seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in der Perleberger Straße in Schwerin Neu Zippendorf. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und rief die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte der Unfallverursacher angetroffen werden. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens musste der Mann eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

