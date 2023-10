Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Diebe verursachen hohen Sachschaden auf Baustelle

Schwerin (ots)

Allein durch die Beschädigung und durch den Diebstahl von Stromkabeln verursachten Täter am Wochenende einen Schaden von ca. 35.000EUR. Verursachte Folgeschäden sind derzeit noch nicht abschätzbar und werden im Laufe der Ermittlungen beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise zu auffälligen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Werdervorstadt. Die angegriffene Baustelle umfasst sechs Mehrfamilienhäuser in der Speicherstraße. Gewaltsam öffneten der oder die Täter zunächst den Bauzaun, der das Gelände vor Unbefugten sichern sollte, und anschließend den Baustromkasten. Das ca. 500m lange Kabel, dass drei der sechs Häuser mit Strom versorgte, wurde anschließend mehrfach durchtrennt, ein Teil davon entwendet. Durch die Abtrennung der Stromzufuhr fielen mehrere Pumpen aus. Infolgedessen kam es zu Wasserschäden der in Bau befindlichen Gebäude, deren Schadenshöhe derzeit ermittelt wird. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat am zurückliegende Wochenende auffällige Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle in der Speicherstraße gesehen? Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.

