Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach

Haagen: Einbrüche in Wohnungen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 29.09.2023, zwischen 02:00 Uhr und 05:30 Uhr, kam es in Lörracher Ortsteil Haagen zu vier Wohnungseinbruchsdiebstählen. In allen Fällen gelangte die Täterschaft durch das Öffnen von gekippten Fenstern im Erdgeschoss in die dauerhaft bewohnten Wohnhäuser in Röttelnweiler und im Müllerweg. Zum Zeitpunkt der Einbrüche waren die Bewohner anwesend. Entwendet wurden unter anderem Bargeld, Geldbörsen, Computer, Unterhaltungselektronik und aufgefundene Fahrzeugschlüssel. Der Wert des Diebesguts sowie der entstandene Sachschaden sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621/1760) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

