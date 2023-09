Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Streitigkeit eskaliert

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.09.2023 gegen 23.20 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Kandern zu einer Streitigkeit zwischen einem 20-jährigen und einem 34-jährigen Mann. Die Auseinandersetzung verlagerte sich nach draußen und eskalierte im weiteren Verlauf zu einer handfesten Schlägerei. Nach bisherigem Kenntnisstand sollen sich weitere Personen eingemischt und auf die Seite des 20-Jährigen gestellt haben. Ob die Beteiligten verletzt wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Kandern (07626 97780-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeiposten oder außerhalb der Bürozeiten beim Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0) zu melden.

