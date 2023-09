Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Kinderfahrrad sichergestellt - rechtmäßiger Besitzer gesucht.

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen 27.09.2023 gegen 10:50 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Breisach in der Bahnhofstraße einen 47-jährigen Mann der auf einem Kinderfahrrad unterwegs war. Da sich der Mann bezüglich der Herkunft des Fahrrades in Widersprüche verwickelte, wurde das Gefährt von der Polizei sichergestellt. Der rechtmäßige Besitzer des Fahrrades, ein silbernes Mountainbike der Marke Micmo wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

