Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Geschäft- Zeugensuche

Gotha (ots)

In einen Fahrradladen in der Kindleber Straße drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam ein. Entwendet wurden mehrere Fahrräder im Gesamtwert eines fünfstelligen Eurobetrages. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 09. August, 14.30 Uhr und gestern, 12.00 Uhr verübt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0208029/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell