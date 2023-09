Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Versuchtes Sexualdelikt an der Dreisam - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 28.09.2023 gegen 15.40 Uhr wurde eine 27-jährige Joggerin auf dem Dreisamuferweg in Höhe der Faulerstraße in Freiburg plötzlich und völlig unerwartet von hinten angegriffen und zu Boden gerissen.

Nachdem sich die Frau zur Wehr setzte und um Hilfe rief, gelang es mehreren Passanten, den 29-jähriger Mann zu überwältigen und diesen bis zum Eintreffen und der vorläufigen Festnehme der Polizei am Boden zu fixieren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein sexuelles Motiv nicht ausgeschlossen werden. Die Joggerin wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen, der in der Vergangenheit schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde am 29.09.2023 antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und Hinweise zum Tatablauf geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell