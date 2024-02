POL-OG: Baden-Baden, Oos - Polizisten verletzt

Achern (ots) - Eine von einem Lastwagen herunterfallende Metallstange führte am Mittwoch gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer befuhr mit seinem Gefährt die B3 von Sasbach kommend in Richtung Kreisverkehr Achern. Kurz vor der dortigen Brücke soll er die besagte Stange verloren haben die auf einen entgegenkommenden VW eines 20-Jährigen fiel. Am VW entstand ein Sachschaden von ...

mehr