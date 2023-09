Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall zwischen PKW und Straßenbahn

Knapp 20.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Unfalls am Montagmittag in Heilbronn. Eine 23-Jährige befuhr gegen 12.30 Uhr mit ihrem Skoda die Austraße und wollte im Kreuzungsbereich mit der Brüggemannstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich das Rotlicht der Ampel, bog ab und kollidierte mit ihrem Fahrzeug mit einer Straßenbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Skoda der jungen Frau war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Heilbronn: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 34-jährige Fahrradfahrerin wurde am Montagmorgen bei einem Unfall in Heilbronn schwer verletzt. Gegen 7.45 Uhr parkte ein 71-Jähriger seinen VW Tiguan am Fahrbahnrand der Cäcilienbrunnenstraße. Beim Aussteigen übersah der Mann vermutlich die von hinten heranfahrende Zweiradfahrerin, weshalb diese mit der geöffneten Türe des VWs kollidierte und stürzte. Bei dem Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Leingarten-Großgartach: Motorradfahrer vor Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen und möglicherweise gefährdete Personen, nachdem sich ein bisher Unbekannter am Montagabend in Leingarten eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte. Kurz vor 20 Uhr sollte der Zweiradfahrer mit Alzeyer Kennzeichen in der Wasserfallstraße kontrolliert werden. Als er die Anhaltezeichen am Streifenwagen wahrnahm, beschleunigte er seine Maschine und bog zunächst in die Schwaigerner Straße ab. Anschließend setzte er seine Flucht über die Kastanienstraße fort und fuhr am dortigen Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt über die Heilbronner Straße in Richtung Heilbronn weiter. Hierbei nutzte er die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Die Flucht ging dann mit circa 100 km/h weiter auf der Heilbronner Straße, bis der Motorradfahrer in den Kappmannsgrund abbog und die Polizisten die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abbrachen. Auf der gesamten Strecke kam es mehrfach zur Gefährdung von Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern. Daher sucht die Polizei nun Zeugen des Geschehens und Personen, die durch die rücksichtslose Fahrweise des Zweiradfahrers gefährdet wurden. Der Fahrer des Motorrads war zur Tatzeit mit einem Sozius auf seiner Maschine unterwegs. Er trug eine graue Jogginghose, ein weißes T-Shirt und einen schwarzen Helm. Über den Helm hatte der Fahrer weiße Hasenohren gezogen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell