Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.09.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Ein leicht Verletzter nach Verkehrsunfall

Am frühen Montagmorgen, gegen 05.50 Uhr, ereignete sich auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Götzingen und Buchen ein Verkehrsunfall. In einer Linkskurve verlor ein 20-jähriger BMW-Lenker vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Nach etwa 30 Metern kollidierte das Fahrzeug mit einem größeren Strauch, was dazu führte, dass es nach links auf die Fahrerseite kippte und schließlich zum Stillstand kam. Da es dem leicht verletzten Mann nicht möglich war, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien, wurde die Freiwillige Feuerwehr Buchen alarmiert, welche ihn schließlich aus dem Fahrzeug bergen konnte. Anschließend wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Mosbach: Unfallflucht im Lohrtalweg

Die Polizei Mosbach sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, welche sich zwischen Freitag 18 Uhr und Sonntag 14 Uhr im Mosbacher Lohrtalweg ereignet haben soll. Vermutlich beim Einbiegen in eine Einfahrt wurde der Seat eines 70-Jährigen im linken Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06262 8090 entgegen.

Mosbach: Verkehrsunfallflucht in Parkhaus

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Montag gegen 11.40 Uhr in einem Parkhaus in der Alten Bergsteige in Mosbach. Vermutlich beim rückwärts Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker die Stoßstange eines geparkten Opel Meriva. Aufgrund der Höhe und der Art der Beschädigungen wird davon ausgegangen, dass diese durch eine Anhängerkupplung verursacht wurden. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt ebenfalls das Polizeirevier Mosbach unter der Rufnummer 06262 8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell