POL-KN: (Villingen-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss (17.04.2024)

Oberndorf-Aistaig (ots) - Unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen, gegen 3.30 Uhr, in ein Firmengebäude in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Zugangstür drangen die Täter in die Räume ein und nahmen mehrere Laptops und Kartons im bisher noch nicht bekannten Umfang ...

