POL-HAM: Boardcomputer, Handschuhe und eine Tüte Apfeltaschen- Unbekannter Dieb nimmt was er kriegen kann

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich am Dienstag, 21. November, gegen 7.25 Uhr, an dem Fahrrad einer Hammerin zu schaffen und klaute dabei buchstäblich alles was ihm in die Finger kam.

Die Frau aus Hamm schloss ihr Fahrrad in der Nähe einer Bankfiliale am Südring ab, als sie zu Überraschung beim Herauskommen aus der Filiale den Unbekannten mit ihrer Brötchentüte wegrennen sah.

Dem Mann noch hinterherrufend und zu ihrem Fahrrad gehend, musste die Frau feststellen, dass die Brötchentüte nicht das Einzige war was der Dieb mitgenommen hatte: Einen fest verbauten Boardcomputer hatte er ebenfalls herausgerissen. Zudem nahm er auch noch Handschuhe mit, die sich im Fahrradkorb befanden.

Der flüchtige Dieb ist geschätzt zwischen 40 Jahre und 50 Jahre alt, zirka 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur und kurze graue Haare. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dunkelblauen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

