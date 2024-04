Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Hadwigstraße - schwarzen VW Polo angefahren und geflüchtet (16.04.2024)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf der Hadwigstraße am Dienstagnachmittag verursacht. Der Unbekannte beschädigte den auf Höhe der Hausnummer 12 abgestellten schwarzen VW Polo, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen, an der Fahrertür und fuhr anschließend davon, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher erbittet das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0.

