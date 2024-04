Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter Mann schlägt Mädchen mit Regenschirm - Polizei sucht Zeugen (16.04.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagmittag an der Bushaltestelle Sternenplatz ereignet hat. Gegen 13.55 Uhr stieg ein 14 Jahre junges Mädchen in den Bus der Linie 12 in Fahrtrichtung stadtauswärts ein. An der Tür des Busses kam es aufgrund mehrerer zusteigender Fahrgäste zu einem Engpass. In Folge dessen schlug ein unbekannter, ebenfalls grade zusteigender Mann der 14-Jährigen mit einem Regenschirm auf den Hintern.

Nachdem das Mädchen daraufhin anfing zu weinen, kam es zudem zu verbalen Streitigkeiten.

Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 50-60 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, normale Statur, dunkel gekleidet. Zudem trug er eine eckige, braune Aktentasche und einen durchsichtigen Regenschirm mit sich.

Da sich zur Tatzeit viele Fahrgäste im Bus befanden, bittet die Polizei nun Zeugen sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell