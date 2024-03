POL-OE: Verkehrsunfallbilanz 2023 im Kreis Olpe

Attendorn (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag (14.03.2024) zwischen 16 Uhr und 17 Uhr einen Motorroller in der Flensburger Straße. Der weiße Motorroller hat einen Wert im unteren vierstelligen Eurobereich. An dem Fahrzeug befand sich das Versicherungskennzeichen 303ULP. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 ...

