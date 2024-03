Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mann mit Auto - aber ohne Führerschein, Versicherung und Zulassung

Attendorn (ots)

Ein 34-jähriger Attendorner wurde am Donnerstag (14.03.2024) in Neu-Listernohl kontrolliert. Er war den Polizeibeamten mit seinem Fahrzeug zunächst um 15:28 Uhr in der Kölner Straße (Attendorn) aufgefallen, weil er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Allerdings entzog sich der Fahrer zunächst u.a. durch Missachtung einer roten Ampel der Kontrolle. Im Rahmen der Fahndung konnte der PKW jedoch in Neu-Listernohl in der Alten Handelsstraße geparkt aufgefunden werden. Wenig später trafen die Polizeibeamten im Nahbereich auch einen Fußgänger an, welchen sie als den zuvor geflüchteten Fahrzeugführer wiedererkannten. Nunmehr konnten auch die Gründe für die Flucht vor der Polizei ermittelt werden: Der 34-jährige besaß weder eine gültige Fahrerlaubnis, noch eine aktuelle Zulassung oder Versicherung für sein Auto. Die Polizeibeamten fertigten eine entsprechend umfangreiche Strafanzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell