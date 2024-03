POL-HF: Ladendieb flüchtet ohne Diebesgut- Werkzeuge im Laden deponiert

Spenge (ots) - (jd) Ein Mann aus Spenge bemerkte am Mittwoch (28.2.) einen Einbruch in seine Garage an der Düttingdorfer Straße. Der oder die unbekannten Täter gingen das Garagenschloss gewaltsam an, um in die Garage zu gelangen. Im Inneren brachen sie zunächst einen Anhängerkasten auf und entwendeten daraus ein Überspannnetz und einen Tonnenwagenheber. Aus der Garage entwendeten die unbekannten Täter eine ...

