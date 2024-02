Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Garage - Unbekannte entwenden Werkzeuge

Spenge (ots)

(jd) Ein Mann aus Spenge bemerkte am Mittwoch (28.2.) einen Einbruch in seine Garage an der Düttingdorfer Straße. Der oder die unbekannten Täter gingen das Garagenschloss gewaltsam an, um in die Garage zu gelangen. Im Inneren brachen sie zunächst einen Anhängerkasten auf und entwendeten daraus ein Überspannnetz und einen Tonnenwagenheber. Aus der Garage entwendeten die unbekannten Täter eine Bohrerkiste, einen Knarrenkasten, eine Bohrmaschine und einen Heißluftföhn. Ein Wohnwagen, der sich ebenfalls in der Garage befand, brachen sie ebenfalls gewaltsam auf. Aus dem Wohnwagen wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwendet, jedoch ein Stromkabel gezogen. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum kann zwischen Dienstagabend, 18.15 Uhr und Mittwochmorgen eingegrenzt werden. Die Polizei Herford bittet daher Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges im Bereich der Düttingdorfer Straße gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell