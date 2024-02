Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kirche - Unbekannte entwenden Abendmahlgeschirr und Mikrofone

Hiddenhausen (ots)

(jd) Gegen 10.30 Uhr stellte der Mitarbeiter einer Kirchengemeinde gestern (27.2.) einen Einbruch in einer Kirche an der Bünder Straße fest und informierte die Polizei. Zwischen Montagabend, gegen etwa 22.00 Uhr und Dienstagmorgen gingen der oder die unbekannten Täter eine Eingangstür gewaltsam an und zerschlugen das daneben liegende Fenster. Im Inneren der Kirche stellten die Beamten mehrere offenstehende Schränke fest, die offensichtlich durchwühlt wurden. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten der oder die unbekannten Täter Abendmahlgeschirr, das einen Wert von rund 1000 Euro hat sowie mindestens sechs Handmikrofone, deren Wert ebenfalls im vierstelligen Bereich liegt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch im Bereich der Bünder Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

