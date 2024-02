Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Steinkauz muss eingeschläfert werden

Polizei sucht Zeugen

Friedberg (ots)

Ober-Mörlen: Gestern Nachmittag, gegen 15.30 Uhr entdeckten Passanten an einem Baum im Feld in der Verlängerung der Dr.-Werner-Stoll-Straße einen in einer Leine verfangenen Steinkauz.

Der linke Flügel des Vogels war von einer Leine umwickelt, die wiederum an einem an dem Baumstamm angelehnten Ast umwunden war. Nachdem er aus dieser Lage befreit worden war, musste ihn eine Tierärztin einschläfern. Ihrer Einschätzung nach kann ausgeschlossen werden, dass sich der Kauz in der Leine verfing.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Unbekannter die Leine um den Flügel des Steinkauzes wickelte und ihn dort an dem Ast zurückließ. Zudem entdeckten die Zeugen ein schwarz-gelbes Fernglas am Boden vor dem Baum. Die Polizeistation Butzbach ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat den Täter an den Bäumen in der Verlängerung der Dr.-Werner-Stoll-Straße beobachtet? - Wer kann sonst Hinweise zu dem unbekannten Täter geben? - Wer kann Angaben zur Herkunft des schwarz-gelben Fernglases machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell