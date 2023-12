Puderbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Steimeler Straße in Puderbach zu einem Diebstahl eines Asprila Leichtkraftrades. Das Leichtkraftrad war im Tatzeitraum vor dem Haus der Geschädigten abgestellt. Am Mittwochmorgen wurde das Leichtkraftrad mit beschädigten Lenkradschloss vor einem anderen Anwesen in der Steimeler Straße ...

mehr