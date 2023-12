Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - Beschuldigte leistete Widerstand

Waldbreitbach (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich in der Neuwieder Straße in Waldbreitbach eine Verkehrsunfallflucht. Beim Einparken beschädigte die Unfallverursacherin einen geparkten PKW. Anschließend entfernte sie sich trotz erfolgter Ansprache einer aufmerksamen Zeugin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrzeugführerin (im mittleren Erwachsenenalter) wurde durch die Polizei an ihrer Wohnanschrift im Bereich der Verbandsgemeinde Rengsdorf - Waldbreitbach angetroffen. Hier stellten die Beamten Alkoholeinfluss bei der Fahrzeugführerin fest. Sie verweigerte die Entnahme einer Blutprobe und leistete Widerstand. Daraufhin wurde sie mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt. Es folgten auf der Polizeidienststelle die Entnahme einer Blutprobe und die vorläufige Entziehung ihrer Fahrerlaubnis.

