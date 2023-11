Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mehrere Fahrräder und Pedelecs am Wochenende entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Kreidestraße, Van-Delden-Straße, Am Schäfingskamp, Parallelstraße;

Tatzeit: 11.11.2023 und 12.11.2023;

Auf Pedelecs hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in Ahaus abgesehen. An der Kreidestraße verschafften sich die Täter in der Nacht zum Sonntag Zugang in eine Garage und entwendeten dort ein weißes Batavus-Rad sowie ein grünes E-Bike des Herstellers Bulls. Ein schwarzes Herrenrad des Typs Comfort 7.0 der Marke Gudereit stahlen Diebe in derselben Nacht an der Van-Delden-Straße sowie ein weißes Pegasus-Mountainbike an der Straße Am Schäfingskamp. Am Sonntagabend beobachtete eine Zeugin am Bahnhof einen Mann, der aus einem Fahrradständer an der Parallelstraße ein verschlossenes, schwarzes Pedelec mitnahm. Er hob das Hinterrad an und lief in Richtung Jutequartier davon. Dort verlor sich die Spur. Ob es sich bei diesem Geschehen um einen Diebstahl gehandelt hat, ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

