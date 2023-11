Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Nach Unfall weitergefahren

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Mühlenweg;

Unfallzeit: 09.11.2023, zwischen 12.00 Uhr und 15.15 Uhr;

Im Vorbeifahren hat ein Unbekannter am Donnerstag in Rhede ein Auto gestreift. Zu dem Unfall kam es zwischen 12.00 Uhr und 15.15 Uhr im Mühlenweg - der Verursacher war dort in Richtung Paganiniweg unterwegs, nach Angaben von Zeugen in einem Pkw mit BOH-Kennzeichen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell