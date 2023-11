Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Durchs Fenster eingestiegen

Velen (ots)

Tatort: Velen, Birkenweg;

Tatzeit: zwischen 11.11.2023, 19.00 Uhr, und 11.11.2023, 22.30 Uhr;

Eine Geldkassette haben Diebe am Samstagabend in Velen aus einem Wohnhaus gestohlen. Die Täter gelangten nach ersten Erkenntnissen in das Gebäude am Birkenweg, indem sie sich an einem auf Kipp stehenden Fenster zu schaffen machten. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume im Inneren. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell