Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Lagerhalle in Brand geraten

Aschendorf (ots)

Am Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Hüntestraße in Aschendorf alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 22.15 Uhr eine Lagerhalle mit insgesamt drei Firmen in Brand. Verletzt wurde niemand. Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf auf die gesamte Halle aus und zerstörte diese vollständig. Mehrere darin befindliche Busse, Pkw, Motorräder und Landmaschinen wurden ebenfalls vollständig zerstört. Die genaue Anzahl ist derzeit nicht bekannt. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die umliegenden Häuser wurden aufgrund des Rauches beschädigt. Die Feuerwehren aus Aschendorf, Papenburg Obenende/Untenende, Surwold, Dörpen und Rhede waren mit 20 Fahrzeugen und 159 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Ersten Schätzungen zufolge wird sich die Schadenshöhe auf mehrere Millionen Euro belaufen.

