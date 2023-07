Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei bekommt Hinweis zu einer schlafenden Person auf der Wiese. Diese könnte für den Einbruch in einen Supermarkt in Frage kommen.

Schwerin (ots)

Am 02.07.2023 wurde der Kriminaldauerdienst Schwerin durch einen Zeugen angesprochen. Dieser sicherte zu diesem Zeitpunkt Spuren in einem Supermarkt in der Bürgelstraße in Schwerin. Dieser war in den frühen Morgenstunden Ziel eines Einbruchdiebstahls geworden. Durch den Zeugen wurden die Kollegen auf eine augenscheinlich volltrunkene männliche Person hingewiesen, die auf einer Wiese schlief. Im Besitz der Person befand sich diverses Diebesgut, welches dem angegriffenen Supermarkt zugeordnet werden kann. Nach Hinzuziehung von Kräften des Polizeihauptrevieres Schwerin wurde der 22-jährige Deutsche vorläufig festgenommen. Die entstandene Schadenssumme kann erst nach einer Inventur mitgeteilt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Schwerin.

Nils Schneider

Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Schwerin

