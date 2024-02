Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Polizei nimmt 41-Jährige in Gewahrsam

Herford (ots)

(jd) Die Mitarbeiter einer Drogerie an der Bäckerstraße beobachteten am Dienstag (27.2.) zwei Frauen, die gegen 13.30 Uhr diverse Kosmetikartikel in den Taschen ihrer Kleidung und einer mitgeführten Tasche verstauten. Während eine der Frauen, den Kassenbereich passierte, bezahlte die andere zunächst drei Artikel - die in ihrer Jackentasche verstauten Kosmetika bezahlte sie jedoch nicht. Die Mitarbeiter sprachen beide Frauen im Eingangsbereich an und informierten die Polizei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei beiden Frauen, bei denen es sich um eine 41- und eine 19-Jährige handelt, Waren aus der Drogerie im Wert von knapp 170 Euro fest. Beide wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Herforder Wache gebracht. Da die 41-Jährige bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist und über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde sie aufgrund einer möglichen Fluchtgefahr dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Die 19-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

