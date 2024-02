Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geldbörse aus Rucksack entwendet - Polizei sucht Zeugen

Rödinghausen (ots)

(jd) Eine 71-jährige Frau aus Melle befand sich am Montag (26.2.) am Vormittag in einem Verbrauchermarkt an der Bruchstraße. Als sie ihre Waren bezahlen wollte, bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihres Rucksacks geöffnet war - ihr Portemonnaie, das sich zuvor in dem Rucksack befand, war nicht mehr aufzufinden. Den Rucksack hatte die Mellerin während des gesamten Einkaufs auf dem Rücken getragen. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente und Geldkarten sowie eine geringe Summe Bargeld. Die Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

