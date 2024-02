Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte Täter entwenden Tresor

Herford (ots)

(jd) Ein Ehepaar verließ am Freitag (23.2.), gegen 19.00 Uhr das gemeinsame Wohnhaus am Hellerweg. Als beide nur zwei Stunden später zurückkehrten, stellten sie zunächst Beschädigungen an zwei Terrassentüren fest und sahen dann, dass ihre Habseligkeiten durchwühlt waren. Die Herforder verständigten umgehend die Polizei. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter zunächst gewaltsam versuchten, mehrere Fenster und Türen des Hauses zu öffnen. Als dies misslang, gingen sie eine weiteres Türelement an, ehe sie die Glasscheibe einer Terrassentür einschlugen und in das Einfamilienhaus gelangten. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen einen Tresor mit. In diesem befanden sich unter anderem persönliche Dokumente der Hausbesitzer. Eine genaue Aufstellung des Diebesgutes ist noch nicht abgeschlossen. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Freitag zwischen 19.00 und 21.00 Uhr Beobachtungen am Hellerweg gemacht haben, werden um Hinweise gebeten. Diese nimmt die Polizei Herford unter 05221/8880 oder auf jeder Dienststelle entgegen.

